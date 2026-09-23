Коростелёв с пониманием отнёсся к желанию Большунова «поставить его на место»

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о соперничестве с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и объяснил его стремление обыграть его на Кубке России. В подкасте «Голос чемпиона» для Олимпийского комитета России спортсмен отметил, что такая мотивация со стороны соперника была ожидаемой.

«Если бы был Саша на Олимпиаде, а я бы сидел в России, мне бы тоже было принципиально поставить его потом на место. В плане обыграть. Это нормальная практика», — сказал лыжник.

По итогам шести стартов Кубка России Большунов одержал пять побед, а Коростелёв не смог выиграть ни одной гонки. Перед этим Коростелёв выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, куда Большунов не попал. На Играх в Милане Коростелёв занял четвёртое место в скиатлоне и пятое — в марафоне. Также он стал бронзовым призёром этапа Кубка мира в финском Лахти. Но Большунов остаётся одним из самых титулованных российских лыжников: трижды выигрывал Олимпиаду, становился чемпионом мира и дважды побеждал в общем зачёте Кубка мира. Лыжник признавался, что не видит смысла готовиться к Олимпиаде-2030.