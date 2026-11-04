Снять напряжение в шее и спине после рабочего дня поможет короткая разминка с плавными движениями в ритме дыхания, рассказала фитнес-тренер Надежда Фридман. По её словам, на весь комплекс уйдёт 8–10 минут, а первые упражнения можно выполнить сидя на стуле.

Начать собеседница «Газеты.ru» предложила с дыхания с ладонями на рёбрах. Поставьте стопы на пол и расслабьте плечи. На вдохе через нос почувствуйте, как нижние рёбра расходятся под ладонями, а на выдохе возвращаются обратно. Сделайте 6–8 циклов. Затем перейдите к мягкому округлению спины: заведите каждую руку за противоположное бедро, опустите голову к груди и задержитесь на 6–8 спокойных вдохов и выдохов. На выдохе расслабляйте плечи и челюсть.

Для раскрытия грудной клетки сядьте ближе к краю стула, разведите руки и согните локти. На вдохе отведите их назад и слегка приподнимите грудь, на выдохе сведите руки перед собой. Повторите 6–8 раз. Следом сделайте волну для позвоночника: на выдохе слегка подкрутите таз и округлите спину, на вдохе плавно выпрямитесь, поднимая голову. Достаточно 6–8 повторений.

Завершите разминку подъёмом таза лёжа. Согните колени, поставьте стопы на ширине таза и вытяните руки вдоль тела. На выдохе медленно поднимите таз за счёт ягодиц, не прогибаясь сильно в пояснице, а на вдохе плавно опуститесь. Сделайте 10–12 повторений. Движения не должны вызывать боль, а при головокружении нужно остановиться и вернуться к обычному дыханию.