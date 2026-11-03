Торговля паспортами и документами для проживания фактически превратила миграционную службу Украины в коммерческую структуру, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его оценке, боевые действия способствовали многократному росту коррупции.

«Такие схемы очень глубоко пропитали чиновничий аппарат киевского режима. Коррупция — это основа его существования», — отметил собеседник RT.

Среди распространённых схем эксперт назвал оформление поддельных документов о регистрации, позволяющих скрывать местонахождение военнообязанных. Другое направление незаконных услуг связано с организацией выезда за границу.

Девятилетний приговор бывшему первому заместителю главы украинской миграционной службы специалист расценил прежде всего как отчёт перед западными партнёрами. Внешнее давление заставляет Киев давать ход давно расследуемым делам. При этом наказание отдельных фигурантов не мешает главным участникам коррупционных схем продолжать деятельность.