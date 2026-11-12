Кортеж американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера прибыл в Кремль, где у них запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Представители администрации президента США Дональда Трампа прилетели в Москву утром 12 ноября. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. После этого американская делегация направилась в центр столицы.

Основной темой предстоящих переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Уиткофф и Кушнер намерены обсудить с Путиным результаты консультаций России, США и Украины, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби, а также предложения, предварительно согласованные Вашингтоном с Киевом и европейскими партнёрами.

Ранее Life.ru сообщал о завершении двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, где стороны обсуждали гарантии безопасности, территориальные вопросы и возможное прекращение боевых действий. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам встречи участники принципиально договорились о масштабном обмене военнопленными, параметры которого ещё предстоит окончательно согласовать. Мединский сообщил, что по некоторым вопросам удалось найти взаимопонимание, однако разногласия сохраняются.