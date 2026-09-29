Кошерная служба: Мобилизованный в ВСУ хасид останется в глубоком тылу

Мобилизованного на Украине 49-летнего хасида Йонатана Карлинского Машака направят на медицинскую службу в Одессе вместо Харьковской области, ему пообещали комфортные условия в тылу после вмешательства еврейской общины. Об изменении назначения сообщила The Jerusalem Post.

Карлинского задержали при попытке выехать в Румынию после празднования Рош ха-Шана в Умани. Первоначально его собирались отправить врачом в воинскую часть под Харьковом на непыльную работ. За хасида хлопотали израильские дипломаты. Но, видимо, место показалось Карлинскому не достаточно спокойным.

По данным издания, главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф обсудил назначение с представителями украинского военного руководства. Теперь Карлинский должен перейти в медицинский центр в Одессе в ближайшие дни.

Местная еврейская община планирует обеспечивать его кошерной едой и помогать соблюдать религиозные обычаи. В частности, ему обещают доступ к синагоге и микве в любое время по его желанию.