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Регион
Опубликовано 29 сентября, 10:20

Кошерная служба: Мобилизованный в ВСУ хасид останется в глубоком тылу

Мобилизованный хасид получил «кошерные» условия службы в ВСУ благодаря раввину

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мобилизованного на Украине 49-летнего хасида Йонатана Карлинского Машака направят на медицинскую службу в Одессе вместо Харьковской области, ему пообещали комфортные условия в тылу после вмешательства еврейской общины. Об изменении назначения сообщила The Jerusalem Post.

Карлинского задержали при попытке выехать в Румынию после празднования Рош ха-Шана в Умани. Первоначально его собирались отправить врачом в воинскую часть под Харьковом на непыльную работ. За хасида хлопотали израильские дипломаты. Но, видимо, место показалось Карлинскому не достаточно спокойным.

По данным издания, главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф обсудил назначение с представителями украинского военного руководства. Теперь Карлинский должен перейти в медицинский центр в Одессе в ближайшие дни.

Местная еврейская община планирует обеспечивать его кошерной едой и помогать соблюдать религиозные обычаи. В частности, ему обещают доступ к синагоге и микве в любое время по его желанию.

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Напомним, 49-летнего израильтянина Йонатана Карлинского Машака задержали при попытке выехать с Украины в Румынию после паломничества в Умань на Рош ха-Шана. Мужчина также является украинским гражданином. Машак родился в Незалежной, но 14 лет назад переехал в Израиль. Он относит себя к хасидам. Это последователи религиозно-мистического течения в иудаизме (хасидизма), которое появилось в XVIII веке на территории Украины и Восточной Европы. Сторонники данного направления изучают Каббалу и верят, что божественное есть в каждом повседневном деле. Семья Карлинского уже пожаловалась в МИД Израиля, после чего новоявленному бойцу пообещали в командовании ВСУ службу подальше от фронта, а также «правильную» еду и комфортное жильё.

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Татьяна Миссуми
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