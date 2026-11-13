Блогер Оксана Самойлова не сможет регистрировать новые компании в России до сентября 2029 года. Причиной трёхлетнего ограничения стали недостоверные сведения о юридическом адресе её косметической фирмы ООО «Семми бьюти». Это следует из данных Федеральной налоговой службы, которые изучило РИА «Новости».

Ограничения вступили в силу 24 сентября 2026 года. Теперь Самойлова не сможет выступать учредителем или руководителем новых юридических лиц до истечения установленного срока. При этом запрет не распространяется автоматически на уже действующие компании предпринимательницы.

Проблемы возникли после проверки косметического бренда Sammy Beauty, выпускающего уходовую и декоративную косметику. Как Life.ru сообщал ещё 15 октября, сотрудники налоговой не обнаружили компанию по указанному в реестре адресу. Самойловой принадлежит половина предприятия, оставшиеся 50% находятся у Mixit.

Согласно российскому законодательству, ФНС вправе отказать в регистрации нового юридического лица гражданину, который руководил компанией или владел в ней контролирующей долей, если в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности данных. Такое ограничение может действовать в течение трёх лет с момента внесения соответствующей записи.

Вместе с тем Самойлова полностью без бизнеса не осталась. По данным РИА «Новости», у неё сохраняются ещё две компании, занимающиеся розничной торговлей одеждой.

Ранее Life.ru рассказывал о задолженности Самойловой перед налоговой и Роскомнадзором на сумму более четырёх миллионов рублей. В мае 2026 года выяснилось, что блогер должна ФНС свыше 3,3 миллиона рублей, а ещё более 714 тысяч рублей приходилось на обязательные отчисления за интернет-рекламу. Кроме того, налоговая заблокировала счета принадлежащей ей компании «Фэмэли Фест» из-за непредставленной отчётности. Ограничения по операциям действовали с сентября 2024 года.