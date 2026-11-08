Огромная светящаяся «медуза» появилась в небе над Республикой Коми после запуска российской ракеты. Жители региона заметили необычные яркие разводы, напоминающие гигантское полупрозрачное существо, и поделились видео с SHOT.

Гигантская «космическая медуза» озарила ночное небо над Коми. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованных кадрах видно, как в тёмном небе расходится светящийся шлейф, постепенно принимающий причудливую форму. Необычное явление возникло после старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Как сообщили в Минобороны России, запуск осуществил боевой расчёт Космических войск Воздушно-космических сил. Ракета успешно вывела на орбиту аппарат, предназначенный для выполнения задач в интересах военного ведомства.

Эффект «космической медузы» возникает, когда выхлопные газы ракетного двигателя расширяются в разреженных верхних слоях атмосферы. Солнечные лучи подсвечивают образовавшееся облако, благодаря чему на фоне тёмного неба появляется огромное светящееся образование.

Ранее Life.ru рассказывал о появлении похожей «космической медузы» над Великой Китайской стеной. В конце октября жители китайской провинции Шаньси наблюдали гигантский светящийся купол оранжево-красного оттенка. Необычное явление возникло после запуска ракеты-носителя «Чанчжэн-6А» с космодрома Тайюань. Ракета успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-50 03».