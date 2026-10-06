Красная линия: Политолог и экс-депутат Рады ответили, почему Киев передумал вступать в НАТО

В Верховную раду внесли законопроект, предлагающий закрепить нейтральный статус Украины и отказаться от зафиксированного в Конституции курса на вступление в НАТО. Инициатива депутата Анны Скороход может быть попыткой части украинских политиков найти выход из конфликта и приблизить переговоры с Москвой, заявил Life.ru политолог Андрей Кортунов.

По словам Кортунова, на Украине и раньше были политики, выступавшие за нейтральный статус страны, однако сама процедура изменения Конституции остаётся сложной и потребует значительной политической поддержки. Нынешнюю инициативу эксперт рассматривает как возможный поиск точки соприкосновения с Москвой.

Все понимают, что членство Украины в НАТО — это красная линия для Москвы политолог Андрей Кортунов

По его мнению, отказ от курса на Североатлантический альянс мог бы хотя бы частично сблизить позиции сторон по условиям завершения конфликта. На появление такой идеи, считает политолог, могло повлиять и положение Украины на фронте, включая продолжающееся продвижение российских войск и удары по транспортной и логистической инфраструктуре.

«Наверное, такая инициатива преследует цель хотя бы в чём-то, хотя бы немного сблизить российскую и украинскую позиции в том, что касается условий завершения нынешнего военного конфликта», — сказал собеседник Life.ru.

Кортунов также предположил, что в Киеве могут понимать отсутствие реальной перспективы скорого вступления в альянс. Поэтому обсуждение нейтрального статуса способно стать одним из инструментов для возобновления диалога с Москвой. При этом судьба инициативы в самой Раде пока неясна: среди депутатов остаются силы, которые категорически не готовы отказываться от курса на НАТО.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, в свою очередь, считает инициативу прежде всего личным политическим демаршем Скороход. Он напомнил о смерти её жениха — депутата Антона Полякова. Сама Скороход ранее публично утверждала, что его убили, и связывала произошедшее с политическими обстоятельствами.

Это скорее её личный демарш Олег Царёв экс-депутат Рады

«Обнадёживает то, что раньше она и такие, как она, боялись высказывать свою точку зрения, а сейчас начинают высказывать», — заявил Царёв Life.ru.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что нейтральный статус Украины по-прежнему остаётся одной из целей Москвы. Российский лидер напомнил, что первоначальная декларация о государственном суверенитете Украины предусматривала нейтральный статус, тогда как позднее Киев закрепил в Конституции стремление вступить в НАТО.