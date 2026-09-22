Кремль анонсировал сообщение по итогам международного звонка Путина
Песков: Путин проводит международный телефонный разговор
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Президент РФ Владимир Путин проводит очередной телефонный разговор с зарубежным собеседником, имя которого пока не раскрывается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что беседа продолжается в настоящий момент. Подробности и основные темы общения в администрации президента обещали обнародовать позднее.
Кстати, ранее президент Сербии Александр Вучич говорил, что в ближайшее время планирует созвониться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения Москвы и Белграда.
Накануне Путин также общался по телефону с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений.
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