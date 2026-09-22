Кремль анонсировал сообщение по итогам международного звонка Путина

Президент РФ Владимир Путин проводит очередной телефонный разговор с зарубежным собеседником, имя которого пока не раскрывается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что беседа продолжается в настоящий момент. Подробности и основные темы общения в администрации президента обещали обнародовать позднее.

Кстати, ранее президент Сербии Александр Вучич говорил, что в ближайшее время планирует созвониться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения Москвы и Белграда.

Накануне Путин также общался по телефону с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений.