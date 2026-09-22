Журналист Юнашев рассказал о разнице в организации съёмок Путина и Трампа

Российская и американская системы освещения мероприятий первых лиц заметно различаются в части технической организации съёмок и трансляций. Об этом рассказал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев, сравнив работу пресс-служб президентов двух стран.

Поводом стала ситуация вокруг лидера Штатов Дональда Трампа. На фоне конфликта Белого дома с рядом СМИ крупнейшие телеканалы США отказались от пуловой видеосъёмки официальных мероприятий с участием главы государства. Во время одного из недавних подходов слова политика оказалось практически невозможно разобрать из-за отсутствия привычных микрофонов, которым был ни по чём фоновый шум.

В России, как оказалось, техническую сторону подобных мероприятий нередко обеспечивает непосредственно пресс-служба главы государства. В её распоряжении есть оборудование и специалисты, способные самостоятельно подготовить прямой эфир либо записать выступление для последующей передачи редакциям.

«Даже если ни одного журналиста не будет в доступе, в случае необходимости сотрудники смогут организовать и прямое включение, и запись, чтобы позже раздать материал СМИ... Никакие накладки при таком подходе невозможны», — пояснил Юнашев.