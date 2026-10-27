Кремль не увидел предпосылок для системного подхода Европы по Украине

Европа пока не располагает предпосылками для выработки системного подхода к урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал предельно короткий отрицательный ответ на соответствующий вопрос журналистов.

«Пока нет», — сказал представитель Кремля.

Его оценка прозвучала на фоне возобновления прямых контактов Москвы с отдельными европейскими лидерами. Так, 27 октября Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Инициаторами разговора выступили сами политики, предварительно обсудившие предстоящую беседу с украинской стороной. При этом в Хельсинки подчеркнули, что представители двух государств действовали от собственного имени, не представляя интересы всей Европы.

Ранее Life.ru рассказывал о недовольстве премьер-министра Дании Метте Фредериксен самостоятельным звонком Стубба и Стёре Путину. Глава датского правительства заявила, что коллеги не согласовали свою инициативу с европейскими союзниками. По её словам, подобные действия вызывают серьёзные сомнения, поскольку затрагивают общие интересы региона. В то же время президент Финляндии назвал состоявшуюся беседу откровенной и содержательной, подчеркнув необходимость прямого диалога с Москвой для завершения украинского конфликта.