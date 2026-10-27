Кто следующий на очереди? Юнашев допустил «эффект домино» в Европе после звонка Путину

Вслед за президентом Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре другие европейские лидеры могут попытаться установить прямой контакт с Москвой. Такой «эффект домино» после их разговора с Владимиром Путиным спрогнозировал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«На мой взгляд, интереснее даже не сам факт звонка, а то, что Стубб и Стёре, судя по высказываниям других европейцев, не согласовывали с ЕС свой контакт с Москвой. Президент Финляндии и премьер Норвегии фактически наплевали на негласное табу на сепаратные созвоны с Москвой и поставили своих коллег перед фактом. Риск оказаться за бортом процесса налаживания отношений с Россией перевесил риск навлечь на себя гнев европейских союзников», — написал он в своём телеграм-канале.

Официальным поводом для беседы является подготовка трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Однако Юнашев сомневается, что Стубб и Стёре руководствовались исключительно интересами общего дипломатического процесса. В противном случае они дождались бы соответствующего мандата от ЕС. Вместо этого оба политика предпочли действовать самостоятельно, стремясь раньше остальных продемонстрировать готовность договариваться с Москвой.

Вместе с тем пример Финляндии и Норвегии может подтолкнуть к аналогичным шагам руководителей других стран Европы. На фоне понимания неизбежности диалога с РФ между ними способна развернуться конкуренция за роль главного переговорщика. При этом политическим лидерам важно не только первыми наладить связь, но и успеть обозначить собственные интересы до принятия ключевых решений.

Напомним, финский президент и норвежский премьер по собственной инициативе позвонили российскому лидеру, затронув перспективы завершения конфликта на Украине. В разговоре они подчеркнули, что действуют от имени своих государств, а не всей Европы. После беседы они связались с Зеленским и рассказали ему о её результатах. Однако самостоятельные действия двух политиков вызвали недовольство премьера Дании Метте Фредериксен, которая заявила об отсутствии согласования с европейскими союзниками. Глава шведского правительства Ульф Кристерссон также сообщил, что не был заранее предупреждён о звонке. В ответ Стёре заверил, что партнёров уведомили о предстоящем контакте с Москвой, а после предоставили им подробную информацию о состоявшемся разговоре.