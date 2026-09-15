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Регион
Опубликовано 15 сентября, 10:27

Кремль ответил на заявление США об оружии в космосе

Песков: Космос должен быть свободен от любого оружия

Обложка © РИА Новости / Петр Ковалев

Обложка © РИА Новости / Петр Ковалев

Россия выступает за полную демилитаризацию космоса и рассчитывает на международную поддержку этой позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об оружии США на орбите.

«Считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия», — сказал представитель Кремля.

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Заявление прозвучало на фоне сообщений о появлении у США средств космического контроля: ранее министр ВВС США Трой Мейнк впервые публично заявил о наличии у страны оружия на орбите. Американская сторона не раскрыла характеристики этих средств и принцип их действия. Life.ru попросил учёного РАН описать возможные последствия масштабных боевых действий в космосе, которые ударят по привычной жизни людей на Земле.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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