Кремль ответил на заявление США об оружии в космосе
Песков: Космос должен быть свободен от любого оружия
Обложка © РИА Новости / Петр Ковалев
Россия выступает за полную демилитаризацию космоса и рассчитывает на международную поддержку этой позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об оружии США на орбите.
«Считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия», — сказал представитель Кремля.
Заявление прозвучало на фоне сообщений о появлении у США средств космического контроля: ранее министр ВВС США Трой Мейнк впервые публично заявил о наличии у страны оружия на орбите. Американская сторона не раскрыла характеристики этих средств и принцип их действия. Life.ru попросил учёного РАН описать возможные последствия масштабных боевых действий в космосе, которые ударят по привычной жизни людей на Земле.
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