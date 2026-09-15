«Ни связи, ни навигации, ни погоды»: Учёный РАН описал последствия войны в космосе

Масштабные боевые действия в космосе с уничтожением спутников могут ударить по привычной жизни людей на Земле — от связи и навигации до прогнозов погоды и работы части транспорта. О последствиях такого крайнего сценария рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Тогда да, мы останемся без интернета и всех благ, которые даёт современная цивилизация. Мы вернёмся в прошлое, когда ничего этого не было. Трудно сказать, как нынешняя цивилизация сможет к этому приспособиться», — предупредил учёный.

По оценке Эйсмонта, при настоящем конфликте на орбите под угрозой окажутся прежде всего системы, завязанные на спутниковую инфраструктуру: связь, навигация, метеорологические сервисы, телефония и часть транспорта. Однако учёный подчеркнул, что речь идёт именно о крайнем теоретическом сценарии и он рассчитывает, что страны не допустят подобного развития событий.

Комментарий последовал после первого публичного признания Вашингтона в наличии у США оружия непосредственно на орбите.

Эйсмонт напомнил, что противоспутниковые технологии ранее испытывали Россия, США, Китай и Индия. Однако появление постоянных вооружённых группировок на орбите, по его мнению, способно заметно ускорить и без того серьёзную проблему загрязнения околоземного пространства.

По данным Европейского космического агентства, сейчас вокруг Земли находятся десятки тысяч крупных фрагментов космического мусора. Столкновение или намеренное уничтожение спутника может породить множество новых обломков, которые сами становятся угрозой для других аппаратов.

Эйсмонт надеется, что американское заявление останется прежде всего политическим сигналом и демонстрацией возможностей, а гонка вооружений не перейдёт в фазу реальных боевых действий на орбите. По его словам, последствия такого конфликта затронули бы абсолютно все стороны.

«Уровень цивилизации вместо поступательного движения откатится назад. Думаю, подобные угрозы заставят международные структуры встряхнуться и прийти к приемлемому решению, чтобы не допустить такого использования космического пространства», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что министр ВВС США Трой Мейнк впервые публично заявил о размещении американского космического оружия на орбите. Подробности о типе и возможностях этих систем Вашингтон не раскрыл.