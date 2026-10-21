Кресло шатается, но не падает: Почему недовольство в ЕС не грозит фон дер Ляйен отставкой

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, сохранит свой пост до окончания полномочий в 2029 году, несмотря на растущее недовольство её действиями среди стран Евросоюза. Такую оценку дал депутат Госдумы, политолог Александр Асафов, который считает вероятность досрочной отставки главы ЕК крайне низкой.

По словам парламентария, действующий мандат позволяет фон дер Ляйен оставаться во главе Еврокомиссии ещё три года. Хотя юридические механизмы досрочного прекращения полномочий существуют, нынешние разногласия внутри объединения вряд ли приведут к их применению.

«Мандат Урсулы фон дер Ляйен распространяется аж до 2029 года. Безусловно, есть пути её отставки, включая добровольную, а также через другие действия. Но вероятность этого мне представляется крайне низкой, несмотря на определённые недовольства и серьёзные изменения, происходящие внутри стран ЕС», — пояснил Асафов.

Одной из причин критики главы Еврокомиссии стали её инициативы во внешней политике. В частности, фон дер Ляйен предложила предоставить Канаде статус ассоциированного члена Евросоюза, хотя подобного формата сегодня нет в учредительных договорах объединения.

Предложение оказалось неожиданным даже для европейских дипломатов. Представители стран ЕС не понимали, какие права и обязанности предполагает новый статус и каким образом Брюссель собирается его оформить. При этом премьер-министр Канады Марк Карни ранее не заявлял о намерении добиваться вступления своей страны в Евросоюз.

Несмотря на подобные разногласия, Асафов не видит оснований для скорой смены руководства Еврокомиссии. По его оценке, ситуация может измениться в случае крупного скандала или добровольного ухода фон дер Ляйен, однако пока предпосылок для этого нет. Своим прогнозом политолог поделился с РИА «ФедералПресс».