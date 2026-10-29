Крики по ночам и дети, которых никто не видел: Сумасшедший учёный 4 года держал в заточении свою семью

В Аргентине арестовали 72-летнего биохимика Мигеля Эдгардо Баттисту, которого подозревают в том, что он около четырёх лет держал жену и троих детей в домашнем заточении. Семья практически не появлялась на улице, окна дома были постоянно закрыты, а по ночам соседи слышали отчаянные крики. Об этом сообщает испанская газета El País.

История вскрылась в городе Эскель в Патагонии. Соседи заметили, что дети перестали появляться на улице и не ходили в школу, а во дворе дома скапливался мусор. После повторного обращения местных жителей прокуратура добилась разрешения на обыск. Внутри обнаружили 41-летнюю супругу учёного и троих детей в возрасте 13, 17 и 19 лет. По данным следствия, семья находилась в крайне уязвимом положении.

Сам Баттиста через адвоката Даниэля Сандоваля предложил неожиданное объяснение происходящему. По версии защиты, во время пандемии COVID-19 биохимик столкнулся с угрозами и вымогательством из-за собственных научных разработок. Опасаясь преследования, семья якобы добровольно изолировалась от внешнего мира. Домочадцы жили преимущественно по ночам, а днём держали окна закрытыми.

Однако следователи усомнились в добровольности такого затворничества. Во время обыска из дома доносились просьбы о помощи, а его обитателям потребовалась медицинская и психологическая поддержка. Суд отправил учёного под стражу на десять дней. Его обвиняют в незаконном лишении свободы и оставлении людей в опасности.

Супругу Баттисты направили в психиатрическое отделение местной больницы, а детям организовали временную защиту и помощь. Следствию предстоит выяснить, что именно происходило за закрытыми дверями и насколько добровольной была изоляция семьи.