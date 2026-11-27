Виртуальные девушки, созданные искусственным интеллектом по образу главной героини GTA VI Люсии Каминос, начали приносить своим разработчикам миллионы рублей. Один из авторов заявил о заработке примерно 3,2 миллиона рублей за неполный ноябрь. Об этом сообщает New York Post.

26-летний британец Джеймс создал виртуальную модель по имени Адриана Вега. От Люсии она унаследовала не только внешность, но и дерзкий характер, любовь к приключениям и даже криминальное прошлое. Для разработки молодой человек использовал платформу Prism, позволяющую создавать ИИ-персонажей.

Основной доход Адриана приносит благодаря подписчикам, которые платят за общение с ней на платформе Fanvue. Поклонники заказывают персонализированный контент, виртуальные свидания и ролевые переписки по мотивам GTA VI, представляя, будто вместе с девушкой выполняют задания в Вайс-Сити.

По словам Джеймса, виртуальная модель заработала 30 тысяч фунтов стерлингов — около 3,2 миллиона рублей — с начала ноября к моменту интервью. Полученные деньги помогли британцу погасить долги по кредитным картам, оплатить жильё и купить подарки близким.

Аналогичного успеха добилась 24-летняя Кэти из Филадельфии. Вместе с бойфрендом она создала ИИ-модель Вики Торрес, которая также вдохновлена героиней GTA VI. На её аккаунт подписались более 114 тысяч человек.

По утверждению Кэти, виртуальная девушка приносит около 12 тысяч долларов ежемесячно. Часть заработка она откладывает на будущее, а в благодарность за помощь подарила своему парню PlayStation 5. При этом девушка продолжает работать на основной работе и планирует развивать ИИ-персонажа даже после спада интереса к игре.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне потратили более 5,5 миллиона рублей на предзаказы GTA VI и тематические сувениры. Около четырёх миллионов рублей пришлось непосредственно на покупку игры, а ещё 1,5 миллиона — на сопутствующие товары. Кроме того, психолог Александр Кичаев предупредил о возможных семейных конфликтах из-за GTA VI. По его словам, чрезмерная увлечённость игрой и даже ревность к виртуальным персонажам способны обострить проблемы в отношениях.