Если вслед за концертом в Чикаго отменят и остальные выступления Кристины Орбакайте в США, певица может недополучить от 30 до 50 млн рублей, подсчитал музыкальный продюсер Павел Рудченко. По его словам, в России, где артистка регулярно участвовала в съёмках, её аудитория была гораздо шире.

«При отмене этого тура Орбакайте недосчитается нескольких десятков миллионов: речь о суммах от 30 до 50 миллионов рублей. И это будет логично, потому как ориентировать своё творчество на советскую эмиграцию недальновидно», — отметил собеседник «Абзаца».

По мнению эксперта, певице стоит вновь начать выступать перед российской публикой. Концерты и корпоративы в России помогли бы ей избежать крупных потерь.