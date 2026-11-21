Кристину Орбакайте позвали обратно в Россию после провала на ₽50 млн в США
Продюсер Рудченко оценил в ₽30-50 млн потери Орбакайте от срыва концерта в США
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Если вслед за концертом в Чикаго отменят и остальные выступления Кристины Орбакайте в США, певица может недополучить от 30 до 50 млн рублей, подсчитал музыкальный продюсер Павел Рудченко. По его словам, в России, где артистка регулярно участвовала в съёмках, её аудитория была гораздо шире.
«При отмене этого тура Орбакайте недосчитается нескольких десятков миллионов: речь о суммах от 30 до 50 миллионов рублей. И это будет логично, потому как ориентировать своё творчество на советскую эмиграцию недальновидно», — отметил собеседник «Абзаца».
По мнению эксперта, певице стоит вновь начать выступать перед российской публикой. Концерты и корпоративы в России помогли бы ей избежать крупных потерь.
Напомним, концерт Орбакайте в Чикаго отменили из-за слабого спроса на билеты. Певица планировала завершить тур 18 декабря в зале Copernicus Center на 1852 места. С остальными выступлениями звезды в США тоже не всё гладко.