«Критически важно»: Какие предложения России по НАТО готовы обсуждать США
Политолог Дудаков: США готовы обсудить сокращение учений НАТО в Восточной Европе
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Американские спецпосланники готовы обсуждать предложение Москвы сократить военную активность НАТО в Восточной Европе, считает политолог Малек Дудаков. Однако, по его словам, Вашингтон пока ограничился общими заявлениями и конкретных мер не предложил.
«Для нас критически важным было бы уменьшение военной активности Блока в Восточной Европе: сокращение учений, размещения инфраструктуры и всего остального», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Американист связал позицию Вашингтона с проектом «НАТО 3.0», по которому основная ответственность за альянс должна перейти к европейским странам. По его оценке, администрация Дональда Трампа видит для США меньшую роль в обеспечении безопасности Европы.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал неприемлемыми требования о возвращении альянса к границам 1997 года. По его словам, военный блок не намерен пересматривать своё присутствие в Восточной Европе.