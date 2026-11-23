Американские спецпосланники готовы обсуждать предложение Москвы сократить военную активность НАТО в Восточной Европе, считает политолог Малек Дудаков. Однако, по его словам, Вашингтон пока ограничился общими заявлениями и конкретных мер не предложил.

«Для нас критически важным было бы уменьшение военной активности Блока в Восточной Европе: сокращение учений, размещения инфраструктуры и всего остального», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Американист связал позицию Вашингтона с проектом «НАТО 3.0», по которому основная ответственность за альянс должна перейти к европейским странам. По его оценке, администрация Дональда Трампа видит для США меньшую роль в обеспечении безопасности Европы.