Кровь, боль, слабая струя: Уролог назвал частые походы в туалет ночью симптомом болезни

Регулярные ночные походы в туалет, ослабление струи мочи и чувство неполного опорожнения пузыря могут указывать на урологические заболевания, предупредил врач-уролог, андролог Карен Мкртчян. По его словам, даже кажущиеся незначительными изменения требуют внимания, если сохраняются или повторяются.

«Если человеку регулярно приходится вставать ночью в туалет, это не всегда связано исключительно с возрастом или большим количеством выпитой жидкости», — отметил в беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук.

Он добавил, что жалобы могут сопровождать нарушения работы мочевого пузыря, заболевания мочевыводящих путей и предстательной железы, а также другие состояния организма. Важны не только сами ощущения, но и время их появления, продолжительность и отличие от привычного самочувствия.

Особенно насторожить должны внезапные симптомы: кровь в моче, выраженная боль в пояснице или боку, невозможность помочиться. Откладывать медицинскую помощь также нельзя при высокой температуре с ознобом на фоне нарушений мочеиспускания, сильной боли или отёке мошонки.

Поводом для консультации уролог назвал и менее выраженные изменения: жжение, дискомфорт, внезапные сильные позывы или изменение струи мочи. У мужчин внимания требуют боли в области таза, у женщин — повторяющиеся жалобы со стороны мочевыводящих путей.

Кстати, учащённое мочеиспускание с приходом холодов далеко не всегда объясняется обычной реакцией организма на низкие температуры. За этим симптомом могут скрываться цистит, заболевания предстательной железы или повышенный уровень глюкозы в крови.