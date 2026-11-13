Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль проверку гибели 19-летней собаки в лифте жилого дома в Тюмени. В беседе с Life.ru он рассказал, что потребовал установить все обстоятельства трагедии и дать уголовно-правовую оценку действиям живодёра.

Есть новости, от которых буквально кровь стынет в жилах. В Тюмени в лифте погибла собака. Ей было 19 лет. Слепая, глухая – полностью зависимое от человека существо. Она не могла увидеть опасность, услышать её приближение. Её жизнь была в руках того, кто взял поводок Борис Чернышов депутат

В жилом доме в Тюмени мужчина оставил собаку в кабине лифта, а сам вышел, удерживая другой конец поводка. Когда кабина пришла в движение, животное оказалось подвешенным и задохнулось. По словам зоозащитников, питомец принадлежал заболевшей матери мужчины, которая не могла самостоятельно его выгуливать.

Сам мужчина утверждает, что якобы пытался спасти собаку. Однако Чернышов убеждён, что эти объяснения необходимо тщательно проверить, особенно с учётом жутких кадров, распространившихся с камеры видеонаблюдения. Депутат требует выяснить, что мужчина делал после начала движения кабины, пытался ли остановить лифт и какие действия предпринял для спасения животного.

«Каждое слово этих объяснений необходимо проверить. Что он делал, когда кабина начала двигаться? Как пытался остановить лифт? Какие действия предпринял, чтобы спасти собаку? Версия о несчастном случае требует доказательств», — подчеркнул парламентарий.

За расправу над беспомощным животным должны отвечать по всей строгости закона Борис Чернышов депутат

Если будет установлено, что мужчина намеренно обрёк собаку на мучительную смерть, депутат намерен добиваться самого строгого наказания.

Ранее в Тюмени произошёл другой случай жестокого обращения с собакой в лифте. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как хозяйка избивала таксу по голове во время подъёма на этаж. Соседи рассказали, что ранее уже делали женщине замечания, но та их игнорировала. Жильцы распространили запись, рассчитывая привлечь внимание к происходящему и защитить животное.