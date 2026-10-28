Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 10:59

Кровать Марии-Антуанетты и стол Наполеона: Раскрыта цена монаршей мебели в квартире Сафронова

Художник Никас Сафронов поставил дома кровать Марии-Антуанетты и стол Наполеона

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / safronov_nikas

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / safronov_nikas

Художник Никас Сафронов рассказал, что в его квартире находятся предметы мебели, принадлежавшие европейским монархам. По его словам, одну из спален украшает приобретённая на аукционе кровать Марии-Антуанетты, а в кабинете стоит письменный стол Наполеона Бонапарта.

Значительная часть мебели в готических помещениях, как рассказал живописец, относится к XVI–XVII векам. Коллекцию он собирал на европейских аукционах, в антикварных салонах и у частных владельцев. На столе, который художник связывает с Наполеоном, стоят шахматы, подаренные шансонье Вилли Токаревым.

«Виден недостаток»: Никас Сафронов оценил картины внука Аллы Пугачёвой
«Виден недостаток»: Никас Сафронов оценил картины внука Аллы Пугачёвой

Происхождение может многократно увеличить стоимость этих вещей. Эксперт по историческому декору Регина Ван Влит пояснила, что французский стол эпохи Бонапарта оценивается примерно в 1,4–5,6 миллиона рублей. Если документы подтвердят, что за ним действительно работал император, цена может превысить 94 миллиона рублей.

Спальный гарнитур с подтверждённой принадлежностью Марии-Антуанетте может стоить от 47 миллионов рублей до нескольких миллионов евро, заключила собеседница kp.ru.

Остров за портрет и леопард: Никас Сафронов раскрыл, от каких подарков «сходил с ума»
Остров за портрет и леопард: Никас Сафронов раскрыл, от каких подарков «сходил с ума»

Ранее Никас Сафронов признался, что предпочитает свой дом в Ульяновске зарубежным курортам. В поместье на берегу Волги расположены два дома, баня и домик для сторожа. Художник отметил, что именно там ему удаётся полноценно расслабиться и восстановить силы.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Никас Сафронов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar