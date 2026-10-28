Кровать Марии-Антуанетты и стол Наполеона: Раскрыта цена монаршей мебели в квартире Сафронова

Художник Никас Сафронов рассказал, что в его квартире находятся предметы мебели, принадлежавшие европейским монархам. По его словам, одну из спален украшает приобретённая на аукционе кровать Марии-Антуанетты, а в кабинете стоит письменный стол Наполеона Бонапарта.

Значительная часть мебели в готических помещениях, как рассказал живописец, относится к XVI–XVII векам. Коллекцию он собирал на европейских аукционах, в антикварных салонах и у частных владельцев. На столе, который художник связывает с Наполеоном, стоят шахматы, подаренные шансонье Вилли Токаревым.

Происхождение может многократно увеличить стоимость этих вещей. Эксперт по историческому декору Регина Ван Влит пояснила, что французский стол эпохи Бонапарта оценивается примерно в 1,4–5,6 миллиона рублей. Если документы подтвердят, что за ним действительно работал император, цена может превысить 94 миллиона рублей.

Спальный гарнитур с подтверждённой принадлежностью Марии-Антуанетте может стоить от 47 миллионов рублей до нескольких миллионов евро, заключила собеседница kp.ru.