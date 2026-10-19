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Опубликовано 19 октября, 18:55

«Кровавое шоу»: Почему Зеленский не заинтересован в завершении конфликта

Депутат Фомин назвал военную силу единственным способом остановить Зеленского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Положить конец украинскому конфликту можно только военным путём, поскольку Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мирных договорённостей с Россией. Такое мнение высказал депутат Херсонской областной думы Александр Фомин. По его оценке, украинскому руководству выгодно затягивать противостояние, несмотря на человеческие потери.

«Зеленский является шоуменом, не политиком», — заявил парламентарий в беседе с ТАСС.

Фомин считает, что заключение соглашений не отвечает интересам украинского лидера. По словам депутата, Зеленский стремится как можно дольше оставаться в центре политических событий, а судьбы собственных граждан его при этом не волнуют. Парламентарий сравнил происходящее с «кровавым шоу», зрителями которого, по его мнению, выступают европейские элиты.

«Положить этому конец может только военная сила», — заключил Фомин.

Дмитриев заявил, что Трамп раскрывает причины затягивания конфликта Зеленским
Дмитриев заявил, что Трамп раскрывает причины затягивания конфликта Зеленским

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в неоднократном отказе от возможностей урегулировать конфликт с Россией. 10 октября американский лидер заявил журналистам, что Киев уже несколько раз мог заключить соглашение, однако украинское руководство предпочло этого не делать.

Также сообщалось о позиции главы МИД России Сергея Лаврова, который связал нежелание Зеленского идти на переговоры с риском потери власти. По мнению министра, достижение договорённостей, приемлемых для Москвы и Вашингтона, может поставить под угрозу политическое будущее нынешнего украинског

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Николь Вербер
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