Автомобильное движение по Крымскому мосту 16 ноября временно остановили после атаки украинских беспилотников на инфраструктуру переправы. В Министерстве транспорта России сообщили о проведении восстановительных работ и возможности организации реверсивного проезда, при этом железнодорожное сообщение продолжилось в штатном режиме.

«В результате атаки украинских БПЛА на инфраструктуру Крымского моста временно приостановлено движение по автомобильной части сооружения», — сообщили в Минтрансе РФ.

Специалисты приступили к устранению последствий удара и оценке состояния транспортного перехода через Керченский пролив. В ведомстве рассматривали возможность запуска движения автомобилей поочерёдно в обоих направлениях. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Вечером 16 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту в реверсивном режиме. Проезд открыли в 19:04 по московскому времени после продолжительного перерыва. Восстановительные работы на сооружении продолжились.