«Кто так считает — ошибается»: Захарова предупредила оружейные заводы Европы

Европейские предприятия, которые производят вооружения для Украины, Россия рассматривает как потенциальные военные цели. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя планы по возможному выпуску ракет Patriot в Польше.

«Заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями и не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружие для киевского режима, будут в безопасности. Кто так считает — тот ошибается», — сказала дипломат.

Поводом для комментария стала инициатива Варшавы. Польша предложила разместить на своей территории производство ракет для комплексов Patriot, если Киев получит необходимые разрешения от США. Замминистра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая объясняла предложение желанием организовать выпуск в более безопасном месте.

Ранее Life.ru рассказывал о российских заявлениях относительно зарубежных предприятий, работающих в интересах ВСУ. В апреле Минобороны РФ опубликовало перечень европейских производств и филиалов украинских компаний, которые российская сторона связывает с обеспечением украинских войск.