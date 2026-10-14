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Опубликовано 14 октября, 15:32

Кто успел потрогать ваш батон? Врач рассказала, чем опасна открытая выкладка

Врач Дубровина предупредила об опасности хлеба с открытых прилавков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аппетитные булочки и свежий хлеб, свободно лежащие на магазинных полках, могут таить незаметную для покупателей опасность. Дело не только в том, что выпечку нередко трогают чужими руками: на продукты способны попадать микроорганизмы и аллергены. Об этом Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Екатерина Дубровина.

По словам специалиста, главная особенность хлебобулочных изделий заключается в том, что перед употреблением их обычно не моют и не подвергают повторной термической обработке. Поэтому любые загрязнения, попавшие на поверхность уже готового продукта, могут сохраниться до момента его употребления.

«При контакте продукции с руками покупателей, уличной одеждой, а также при кашле, чихании и наличии насекомых повышается риск её микробного загрязнения», — предупредила Дубровина.

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Особую осторожность стоит соблюдать людям с пищевой аллергией. Открытая выкладка создаёт условия для перекрёстного попадания аллергенов. Например, частицы орехов или определённых видов муки могут оказаться на изделиях, в составе которых изначально не предусмотрены такие ингредиенты.

При этом внешне хлеб может выглядеть совершенно свежим и аппетитным. Само по себе отсутствие упаковки не означает, что продукт загрязнён, однако открытый доступ покупателей увеличивает вероятность нежелательного контакта.

Чтобы снизить риски, эксперт рекомендует отдавать предпочтение хлебобулочным изделиям в упаковке. Альтернативой могут стать закрытые витрины, из которых выпечку достаёт и упаковывает сотрудник магазина без прямого контакта с руками посетителей.

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Такой подход соответствует и разъяснениям Роспотребнадзора: продажа хлеба без заводской упаковки допускается, но необходимо организовать её так, чтобы покупатели не контактировали непосредственно с продукцией до фасовки.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Российском союзе пекарей предложили бороться с покупателями, которые трогают хлеб руками и возвращают его на прилавок. Президент объединения Дмитрий Семёнов предложил принцип «потрогал — купил» и напомнил о преимуществах закрытых витрин.

Больше новостей о здоровье и безопасности продуктов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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