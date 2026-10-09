Куда ушли 50 миллиардов? Новые власти Сирии забрали бизнес Асада и засекретили все доходы

Власти Сирии передали имущество приближённых к бывшему президенту Башару Асаду в закрытый государственный фонд. Общая стоимость активов этой организации оценивалась в 50 миллиардов долларов, однако сведения о доходах скрываются, сообщает Financial Times.

Асад управлял страной с 2000 года, однако в декабре 2024-го был свергнут и уехал в Россию, где получил убежище. После смены власти в республике начали конфисковывать предприятия и недвижимость бизнесменов, связанных с прежним руководством. Для распоряжения этой собственностью новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа в 2025 году создал специальный фонд.

Под его контроль перешли заводы, торговые центры, различные компании и доли в банках. На предприятиях, связанных с этой структурой, работают более 40 тысяч человек. При этом полный список имущества и финансовые показатели не раскрываются.

В частности, организация участвовала в управлении 32 фирмами, ранее принадлежавшими крупному предпринимателю Самеру Фозу. Также ей достался торговый центр в Дамаске, изъятый у братьев Мохаммада и Васима Каттанов. США и европейские страны вводили санкции против Фоза и последнего из братьев за поддержку правительства Асада.

Теперь через фонд сирийские власти также привлекают иностранные инвестиции. Среди заключённых соглашений — сделка на семь миллиардов долларов с компанией Arada из ОАЭ. Договорённости о развитии и модернизации предприятий достигнуты и с турецкой Tiryaki Agro, а также саудовской Riyadh Cables Group.

При этом организация подчиняется непосредственно аш-Шараа, а возглавляет её министр туризма. Имя директора официально не называется, однако три источника FT указали на Ибрагима Суккарие, имеющего гражданство Ливана и Австралии. Последняя ранее ввела против него санкции. Представители фонда объяснили, что структура пока только формируется и постепенно переходит на международные правила управления государственным имуществом.

Напомним, в Сирии заочно к высшей мере наказания приговорили Башара Асада. Суд признал его виновным в преступлениях против человечности. Асад занимал пост президента с июля 2000 года, сменив отца Хафеза Асада. Его правление завершилось в декабре 2024 года после широкомасштабного наступления оппозиционных сил, которые вошли в Дамаск и заявили о крахе правительства. Ранее сообщалось, что уголовный суд Дамаска вынес смертный приговор Атефу Наджибу, двоюродному брату экс-президента Сирии. По версии обвинения, он причастен к убийствам, пыткам и незаконным задержаниям. Ему также инкриминировали подавление протестов с использованием боевых патронов и жестокое обращение с заключёнными, включая несовершеннолетних.