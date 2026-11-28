Баранину лучше тушить, запекать или варить, а к мясу подавать овощи и зелень, посоветовал диетолог Андрей Бобровский. По его словам, для таких блюд стоит выбирать постные куски. Ориентир на неделю — от 100 до 300 граммов уже приготовленного мяса.

Баранина даёт организму полноценный белок, железо, цинк, селен и витамины группы B. На состав жира влияет в том числе корм: в мясе баранов, которые паслись в горах или степи, больше жирных кислот омега-3, чем у животных на зерновом откорме. Изучая питание долгожителей, учёные заметили сходство между жирами в мясе молодых баранов на Кавказе и в рыбе, которую едят в Якутии.

У взрослых животных мясо может содержать больше насыщенных жиров. Важно и то, какую часть туши взять: в жирном куске на 100 граммов приходится 270–300 килокалорий. При подагре, заболеваниях печени или жёлчного пузыря врач посоветовал ограничить жирную баранину.

Выбрать свежее мясо помогут три признака: кусок упругий, окраска равномерная, на поверхности нет слизи. Резкий запах — повод отказаться от покупки. Если готовить баранину сразу не планируете, её можно заморозить: по питательной ценности она почти не уступает охлаждённой, пояснил собеседник «Вечерней Москвы».