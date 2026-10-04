Кухня, ванная, комнаты: как выбрать качественные двери для дома

Дверь, подходящая для спальни, может деформироваться в ванной: при покупке важно учитывать влажность помещения и защиту материалов. Как выбрать полотно и коробку для разных комнат, выяснило URA.ru. По данным издания, для спальни или гостиной подойдут шпон, эмаль и декоративная плёнка.

При выборе натурального шпона стоит проверить, полностью ли поверхность покрыта лаком и защищены ли торцы. На кухне дверь должна выдерживать пар, брызги и перепады температуры. Здесь предпочтительны ПВХ-покрытие, ламинат CPL или влагостойкая эмаль. Даже защищённое полотно не следует размещать вплотную к мойке или плите.

Для ванной нужно выбирать модель, которую производитель разрешает устанавливать в санузле. Влагостойкими должны быть и полотно, и коробка. Для последней подойдут ПВХ, алюминий или специально обработанный МДФ. Незащищённые древесные материалы могут впитывать воду и разбухать.

Аналогичные требования действуют для постирочной. При этом устойчивое покрытие не заменяет вентиляцию: если после сушки белья в комнате постоянно остаётся сырость, дверь тоже может пострадать.

Ранее специалист по ремонту предупредил, что ошибки при установке дверей могут вызвать скрип и неплотное закрывание. Внимания требует и подготовка поверхностей: неровное основание может привести к деформации напольного покрытия.