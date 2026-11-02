Эйфория украинского общества из-за перспективы возвращения к границам 1991 года мешала Киеву попытаться договориться с Россией осенью 2022-го. Об этом бывший министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

Экс-глава МИД признал, что тогда можно было попробовать заключить соглашение с Москвой. Однако украинское руководство ориентировалось на общественные настроения и верило в возможность вернуть все территории. Сам Кулеба также разделял эти ожидания.

«Сейчас говорят, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией. Кстати, я согласен: можно было попробовать. Но как попробовать, когда в обществе царит эйфория: ещё чуть-чуть – и мы отыграем 300 лет нашей истории», — заявил бывший министр.

Говоря о нынешних мирных инициативах, бывший дипломат предположил, что президент России Владимир Путин пытается настроить американскую администрацию против Украины. По его оценке, Киев подталкивают к уступкам, чтобы сделать его более сговорчивым на переговорах. При этом решающим инструментом давления со стороны западных партнёров Кулеба назвал финансирование.

«Давление на Украину проявится в одном очень простом вопросе – деньгах», — пояснил экс-министр. Он подчеркнул, что зависимость Киева от зарубежной помощи даёт странам-донорам возможность влиять на украинскую позицию.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в апреле Кулеба усомнился в возможности возвращения Украины к границам 1991 года. Тогда бывший министр признал, что для реализации этой цели у Киева нет необходимых ресурсов и благоприятных обстоятельств.

На фоне подготовки нового раунда мирных переговоров Украина и США попытались ускорить проведение трёхсторонней встречи с Россией. Изначально консультации в Абу-Даби планировались на вторую декаду ноября, однако Киев выступил за перенос встречи на более ранний срок из-за приближающейся зимы и проблем с энергоснабжением. Москва выразила готовность возобновить диалог после 4 ноября.