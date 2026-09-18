«Курилы под угрозой»: В России объяснили требование к Японии убрать ракеты Typhon
Военэксперт Матвийчук: Россия опасается, что Япония может атаковать Курилы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия потребовала от Японии вывести со своей территории ракетные комплексы Typhon из-за угрозы нападения на Курильские острова, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его оценке, размещение американского вооружения создаёт прямую опасность для российских территорий на фоне заявлений Токио о захвате Курил силовым путём.
Япония постоянно предъявляет претензии по поводу Северных Курил, напомнил специалист. Он уточнил, что комплекс Typhon представляет собой пусковую установку, работающую с ракетами типа ATACMS, дальность поражения которых достигает 400 километров.
«Курилы могут оказаться под угрозой удара. Мы оценили все за и против, и наше встречное требование к Японии — по-хорошему убрать это оружие. Токио будет возмущаться», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия потребовала от Японии вывести американские комплексы Typhon. Дипломат подчеркнула, что размещение этих систем создаёт угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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