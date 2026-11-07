Курская область получит ещё 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на жилищные сертификаты для жителей приграничных районов. Правительство России одобрило очередное финансирование, благодаря которому переселенцам смогут выдать 204 сертификата на покупку жилья. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере Max.

По словам главы региона, средства предназначены для жителей, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий. Новый транш позволит продолжить обеспечение пострадавших семей жильём.

Хинштейн уточнил, что к настоящему времени в Курской области выдано 16 556 жилищных сертификатов на общую сумму более 104 млрд рублей. При этом свыше 15,5 тысячи семей уже приобрели жильё.

Ранее власти заявляли о намерении решить проблему с предоставлением сертификатов жителям Курского приграничья, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий летом 2024 года.

Напомним, ранее Life.ru сообщал об упрощении оформления компенсаций за жильё, утраченное или повреждённое в результате чрезвычайных ситуаций и терактов. Соответствующие услуги включили в рекомендованный перечень для предоставления через МФЦ по принципу одного окна.

Кроме того, Социальный фонд упростил назначение единого пособия семьям, эвакуированным из приграничных районов. При рассмотрении заявлений перестали учитывать имущество, оставшееся на опасных территориях. Новые правила распространяются в том числе на жителей Курской области.