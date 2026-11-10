Американская администрация последние два месяца активно вела переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы приблизить урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил представитель переговорной команды США Джаред Кушнер на фоне трёхсторонней встречи России, Украины и Соединённых Штатов в Абу-Даби.

По словам Кушнера, Дональд Трамп стремится добиться мирного соглашения как можно скорее. Американский президент считает, что конфликт слишком затянулся, а человеческие потери и гуманитарные последствия требуют дополнительных дипломатических усилий.

«За последние два месяца мы провели очень хорошие переговоры как с президентом Зеленским, так и с президентом Путиным. Президент Трамп действительно настроен добиться мира. Он считает, что эта война продолжается слишком долго», — заявил Кушнер.

Представитель американской администрации подчеркнул, что глава Белого дома поручил своей команде активизировать поиск решения, которое позволит не только завершить боевые действия, но и создать условия для дальнейшего развития России и Украины.

По утверждению Кушнера, контакты Вашингтона со всеми участниками переговорного процесса были продуктивными. При этом о конкретных договорённостях или согласованных условиях мирного соглашения он не сообщил.

Переговоры делегаций России, США и Украины проходят 10–11 ноября в Абу-Даби. Среди основных тем — гарантии безопасности, меры по снижению риска эскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Кушнер раскрыл планы США по укреплению европейской безопасности после завершения конфликта. Вашингтон намерен обсуждать механизмы предотвращения новых вооружённых столкновений, восстановление экономики и создание устойчивых каналов связи между государствами.