Квартира за $350 тысяч, Porsche и охотугодья: Что нашли у семьи украинского министра Кима

Семья украинского министра по делам ветеранов Виталия Кима может пользоваться квартирой в элитном ЖК Киева, автомобилем Porsche и другими активами, которых нет в его декларациях. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сам чиновник связь с частью имущества отрицает.

Журналисты выяснили, что летом 2025 года компания жены Кима приобрела квартиру площадью более 100 квадратных метров и паркоместо в ЖК «Новопечерские Липки». По подсчётам авторов расследования, недвижимость без ремонта вместе с местом в паркинге могла стоить около $350 тысяч. При этом публичная финансовая отчётность фирмы, согласно данным YouControl, годами была нулевой либо отсутствовала.

Ким заявил Bihus.Info, что квартирой и паркоместом не пользуется. По его словам, жильё приобрела компания супруги в кредит, а необходимые средства были отражены в декларации. Журналисты при этом обратили внимание, что за 2025 год сбережения семьи чиновника выросли примерно на 6,5 млн гривен при совокупном официальном доходе почти 7 млн гривен до уплаты налогов.

На парковочном месте фирмы супруги расследователи также заметили Porsche Macan. Машина оформлена на компанию бывшего бизнес-партнёра Кима, который подтвердил, что автомобиль приобрели в 2022 году и впоследствии передали в аренду Юлии Ким. Сам министр объяснил отсутствие Porsche в декларации тем, что жена пользовалась им менее 180 дней.

Ещё одним объектом внимания Bihus.Info стало Каневское левобережное охотничье хозяйство в Черкасской области, в пользовании которого находятся около 18 тысяч гектаров угодий. Одним из его новых совладельцев летом 2025 года стал давний бизнес-партнёр Кима Александр Степанов. Авторы расследования предполагают, что собственники предприятия могут быть формальными, однако прямых доказательств принадлежности хозяйства Киму не приводят.

Ким рассказывал журналистам, что охота является его увлечением и что он несколько раз бывал в этом хозяйстве по приглашению знакомых. При этом сам Степанов заявил Bihus.Info, что охотой не увлекается и практически не посещал базу.

Виталий Ким возглавил украинское Министерство по делам ветеранов в июле 2026 года. До этого он руководил Николаевской областной администрацией, а ранее работал в бизнесе и участвовал в избирательной кампании партии «Слуга народа» в регионе.

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