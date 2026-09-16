У экс-министра энергетики Украины нашли незадекларированную квартиру в Швейцарии
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Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выявило недостоверные сведения в декларации бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Среди них — аренда дома на Украине и квартира площадью 220 квадратных метров в Швейцарии, сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина.
По её словам, Галущенко не указал, что пользовался арестованным домом экс-главы МВД Виталия Захарченко. Именно там в ноябре 2025 года его обнаружили детективы Национального антикоррупционного бюро. Также в декларации отсутствовали сведения о швейцарской квартире, где жили дети Галущенко с его бывшей женой. За аренду недвижимости было выплачено более 85 тысяч швейцарских франков.
Сам экс-министр пояснил НАПК, что якобы не знал об аренде такого жилья его семьёй. После проверки агентство направило материалы в НАБУ, заявила Радина.
Ранее Life.ru рассказывал, что генпрокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну, чему предшествовал острый политический кризис. В понедельник утром он обвинил руководство НАБУ и САП в подделке документов, после чего Владимир Зеленский потребовал его немедленной отставки. В среду, 15 сентября, Верховная Рада проголосовала за отставку Кравченко.
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