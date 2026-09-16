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Опубликовано 15 сентября, 21:58

У экс-министра энергетики Украины нашли незадекларированную квартиру в Швейцарии

Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET

Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выявило недостоверные сведения в декларации бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Среди них — аренда дома на Украине и квартира площадью 220 квадратных метров в Швейцарии, сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина.

По её словам, Галущенко не указал, что пользовался арестованным домом экс-главы МВД Виталия Захарченко. Именно там в ноябре 2025 года его обнаружили детективы Национального антикоррупционного бюро. Также в декларации отсутствовали сведения о швейцарской квартире, где жили дети Галущенко с его бывшей женой. За аренду недвижимости было выплачено более 85 тысяч швейцарских франков.

Сам экс-министр пояснил НАПК, что якобы не знал об аренде такого жилья его семьёй. После проверки агентство направило материалы в НАБУ, заявила Радина.

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Виталий Приходько
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