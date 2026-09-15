Владимир Зеленский находится в открытом конфликте с руководством антикоррупционных органов страны. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что причиной противостояния стало нежелание экс-комика терпеть структуры, которые мешают ему и его окружению воровать.

По словам эксперта, Зеленский пытается установить контроль над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) с помощью генпрокуратуры, однако эти попытки пока не приносят успеха.

Килинкаров подчеркнул, что громкие коррупционные скандалы в Киеве серьёзно бьют по политическим позициям Зеленского. В долгосрочной перспективе это может привести к потере Украиной западного финансирования, которое критически важно для существования государства с разрушенной экономикой. Экс-нардеп допустил сценарий, при котором европейские партнёры заявят, что помогали чем могли, но Киев так и не смог победить коррупцию, после чего «нынешняя Украина кончится».