«Украина кончится»: Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский объявил войну НАБУ и САП
Экс-нардеп Килинкаров: НАБУ и САП мешают Зеленскому и его окружению воровать
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Владимир Зеленский находится в открытом конфликте с руководством антикоррупционных органов страны. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что причиной противостояния стало нежелание экс-комика терпеть структуры, которые мешают ему и его окружению воровать.
По словам эксперта, Зеленский пытается установить контроль над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) с помощью генпрокуратуры, однако эти попытки пока не приносят успеха.
Килинкаров подчеркнул, что громкие коррупционные скандалы в Киеве серьёзно бьют по политическим позициям Зеленского. В долгосрочной перспективе это может привести к потере Украиной западного финансирования, которое критически важно для существования государства с разрушенной экономикой. Экс-нардеп допустил сценарий, при котором европейские партнёры заявят, что помогали чем могли, но Киев так и не смог победить коррупцию, после чего «нынешняя Украина кончится».
А ранее Life.ru рассказывал, что генпрокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну, чему предшествовал острый политический кризис. В понедельник утром он обвинил руководство НАБУ и САП в подделке документов, после чего Владимир Зеленский потребовал его немедленной отставки. В среду, 15 сентября, Верховная Рада проголосовала за отставку Кравченко.
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