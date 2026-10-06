Квартира за 50 млн и психотропы: Композитор Лавров потерял всё, а его молодая жена обогатилась

81-летний композитор и пианист Игорь Лавров оспаривает брачный договор, после заключения которого московская квартира стоимостью около 50 млн рублей перешла его молодой супруге Гульнаре. Дочь музыканта утверждает, что в момент оформления документов отец находился под воздействием препаратов и не отдавал отчёта своим действиям, сообщает Mash.

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По данным канала, Лавров много лет живёт в Венесуэле, куда переехал ещё в 1993 году. Его супруга моложе композитора примерно на 30 лет. Дочь музыканта утверждает, что около девяти лет назад у Гульнары появился близкий мужчина, которого самому Лаврову представляли как друга семьи. После этого, по её версии, супругу начали регулярно давать психотропные препараты, в том числе фенибут.

Через несколько лет был заключён брачный договор, а имущество оказалось оформлено на жену. Как утверждает семья композитора, сам он сейчас не помнит обстоятельств подписания документов и считает, что в тот период не мог полноценно оценивать происходящее.

О масштабах имущественных изменений родственники, по их словам, узнали уже после приезда Лаврова в Россию, когда он попал в больницу. Проверка счетов показала отсутствие накоплений примерно на четыре миллиона рублей, а квартира на Кожуховской улице стоимостью около 50 млн рублей оказалась записана на Гульнару.

Теперь композитор пытается оспорить брачный договор через суд. Интересы его супруги, по данным Mash, представляет Михаил Шаповалов, которого дочь Лаврова называет её близким мужчиной.

Сама Гульнара обвинения отвергает. Она утверждает, что пыталась связаться с мужем, однако тот не отвечает на звонки. По её версии, дочь намеренно ограничивает общение композитора с супругой.

Сейчас Лавров остаётся в России под присмотром дочери. Музыкант много лет преподавал фортепиано в Национальном экспериментальном университете искусств в Каракасе. Его ученики становились лауреатами национальных и международных музыкальных конкурсов.

Ещё одна схожая история произошла с Анатолием Кашпировским. Life.ru писал, что психотерапевт переоформил единственную квартиру на супругу, которая младше его на 33 года. Жильё перешло женщине ещё до официального брака, поэтому при возможном разводе оно не подлежит разделу. Совсем недавно, 3 октября, Кашпировский умер в возрасте 87 лет. После его смерти Life.ru разбирался, какое имущество мог оставить психотерапевт и кому оно может достаться.