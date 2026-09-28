Лагерь российских альпинистов в Гималаях смыл разрушительный сель

Лагерь альпинистов в районе горы Манаслу в Непале пострадал от мощных селевых потоков и оползней после продолжительных осадков. Среди находившихся в Гималаях иностранцев были и россияне, однако значительная часть туристов успела спуститься в более безопасные районы до ухудшения ситуации.

Российские альпинисты успели спуститься перед разрушительным оползнем в Непале. Видео © X / Surajit

Непальские власти временно закрыли часть маршрутов в районе Манаслу для треккинга из-за подтоплений, разрушенных дорог и мостов. По данным профильных изданий, добираться к базовому лагерю сейчас приходится в том числе вертолётами.

По предварительным данным, в зоне стихии продолжаются поиски пропавших туристов. Из-за угрозы новых сходов грунта и лавин восхождения приостановлены.

Российские альпинисты находились в районе Манаслу ещё несколько дней назад. 23 сентября Life.ru сообщал, что участники российских экспедиций начали штатный спуск с горы из-за сильного снегопада и растущей лавинной опасности. Тогда на Манаслу находились 39 россиян из разных команд, и, по словам представителей альпинистского сообщества, никто из них не пострадал. Из-за ухудшения погоды спортсмены отказались от дальнейшего штурма вершины и покинули высотные лагеря.

Непал уже пережил тяжёлую природную катастрофу в конце августа. Тогда Life.ru писал о масштабном наводнении и оползнях, которые унесли сотни жизней и привели к исчезновению тысяч людей. Среди пропавших числились и иностранные туристы, включая россиян, часть которых позднее удалось найти и эвакуировать.