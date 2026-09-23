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Регион
Опубликовано 23 сентября, 15:08

Лавров начал переговоры с главой МИД Кубы на полях Генассамблеи ООН

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей в Нью-Йорке. Встреча проходит на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Перед началом переговоров главы внешнеполитических ведомств тепло поприветствовали друг друга. После этого встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Российский министр находится в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Общие прения 81-й сессии проходят с 22 по 28 сентября с перерывом 27 сентября.

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Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров провёл встречу с Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры длились более 50 минут и прошли в закрытом формате с участием делегаций. Фото встречи публиковала Мария Захарова.

Главные решения мировых лидеров, международные переговоры и дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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