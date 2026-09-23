Лавров начал переговоры с главой МИД Кубы на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей в Нью-Йорке. Встреча проходит на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Перед началом переговоров главы внешнеполитических ведомств тепло поприветствовали друг друга. После этого встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Российский министр находится в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Общие прения 81-й сессии проходят с 22 по 28 сентября с перерывом 27 сентября.