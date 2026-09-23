Лавров начал переговоры с главой МИД Кубы на полях Генассамблеи ООН
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей в Нью-Йорке. Встреча проходит на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Перед началом переговоров главы внешнеполитических ведомств тепло поприветствовали друг друга. После этого встреча продолжилась за закрытыми дверями.
Российский министр находится в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Общие прения 81-й сессии проходят с 22 по 28 сентября с перерывом 27 сентября.
Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров провёл встречу с Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры длились более 50 минут и прошли в закрытом формате с участием делегаций. Фото встречи публиковала Мария Захарова.
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