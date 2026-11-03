Передача американской стороной информации об угрозе теракта в московском музее-заповеднике «Царицыно» — нормальная работа спецслужб. Так глава МИД России Сергей Лавров оценил обмен сведениями между Москвой и Вашингтоном.

«Ну если они узнают о готовящемся теракте и сообщают нам, я считаю, что это нормальная работа спецслужб», — сказал министр журналистам, отметив, что контакты между силовиками двух стран продолжаются.

ФСБ ранее сообщила, что проверила полученные от правоохранительных органов США сведения совместно с Росгвардией, МВД и Следственным комитетом. По её итогам задержали несовершеннолетнего, угрожавшего в TikTok устроить теракт в московском музее-заповеднике «Царицыно». ФСБ поблагодарила американских коллег за переданную информацию.