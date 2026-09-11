Лавров пошутил, что G7 называется «большой» по недоразумению

Глава МИД России Сергей Лавров с иронией прокомментировал название «Большой семёрки», отвечая на вопрос обозревателя газеты «Известия» Виктора Синеока.

Лавров пошутил, что G7 «большой называется по недоразумению». Видео © Telegram / «Известия»

«Это что такое G7? Я не понял», — пошутил министр.

Лавров также отметил, что президент России сегодня уже высказался на этот счёт: объединение называется большим «по недоразумению». На Деловом форуме БРИКС Владимир Путин заявил, что за последние пять лет страны БРИКС обеспечили более 40% мирового ВВП, тогда как вклад G7 составил лишь 29%, поставив под сомнение основание называть «Большую семёрку» большой.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что 11 стран объединения (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия и Саудовская Аравия) обеспечили почти половину прироста мировой экономики за последние пять лет. Тогда как на «Большую семёрку» пришлось лишь 18%. Он также отметил, что за этот период на БРИКС пришлось более 40% мирового ВВП против 29% у G7, подчеркнув рост экономического веса объединения на фоне изменения структуры мировой экономики.