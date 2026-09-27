«Лечат» рак уксусом и голодом: врачи предупредили об опасной моде на советы блогеров

Советы из интернета о лечении болезней всё чаще заменяют людям консультации специалистов. Эксперты предупредили, что доверие к непроверенным медицинским блогерам может привести к потере времени и ухудшению состояния пациентов, пишет «Царьград».

По данным исследования ВЦИОМ, 29% пользователей интернета подписаны на блогеров, которые рассказывают о медицине, здоровье и здоровом образе жизни. Среди молодых людей этот показатель ещё выше — 53%.

При этом проверять наличие медицинского образования у таких авторов готовы далеко не все. Согласно исследованию, только 29% подписчиков интересуются дипломами интернет-специалистов, а 33% вообще не задумывались об этом.

Стоматолог Ксения Караваева рассказала, что некоторые пациенты обращаются к врачам уже после длительного самостоятельного лечения по советам из Сети. По её словам, среди проблем встречаются случаи, когда люди годами доверяют рекомендациям людей без медицинского образования или специалистов, которые давно не ведут практику.

Эксперт привела примеры опасных советов, которые распространяются в интернете. Некоторые пользователи пытаются самостоятельно исправлять проблемы с суставами челюсти с помощью упражнений из блогов, а другие отказываются от необходимого лечения, заменяя его сомнительными методами.

По словам специалистов, особенно опасны рекомендации при серьёзных заболеваниях. Некоторые пациенты пытаются бороться с онкологией с помощью голодания, яблочного уксуса или других непроверенных способов вместо обращения к врачу.

В студии также обсудили случаи, когда люди использовали антипаразитарные препараты и ветеринарные средства по советам интернет-авторов. Кроме того, эксперты рассказали о ситуации с платными «лечебными» процедурами, которые предлагали люди без медицинского образования.

Для борьбы с распространением сомнительных медицинских советов в интернете в Госдуме предложили создать специальный реестр блогеров-медиков. Предполагается, что в него смогут попасть только специалисты с подтверждённой квалификацией.

При этом врач и медицинский блогер Филипп Кузьменко считает, что сам по себе реестр не решит проблему полностью. По его мнению, важную роль играет способность людей критически оценивать информацию и отличать образовательный контент от попыток назначить лечение через интернет.

Эксперты советуют обращать внимание на образование специалиста, наличие реальной практики и не воспринимать социальные сети как замену медицинскому приёму. Интернет может помочь получить общую информацию о здоровье, но решение о диагностике и лечении должно приниматься вместе с врачом.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова предупреждала, что самолечение по советам из интернета может привести к ошибкам в диагностике, опасным сочетаниям препаратов и позднему обращению за медицинской помощью. По её словам, особенно серьёзными последствия могут быть при онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваниях.