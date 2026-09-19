«Я поверю врачу»: Виктория Боня раскрыла странный диагноз, который ей озвучили в Дубае

Виктория Боня нашла неожиданное объяснение неприятным ощущениям в груди после того, как первый врач не увидел никаких проблем. По словам блогерши, другой специалист заявил ей о «паразитах в лимфе».

Боня заявила о паразитах в лифе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Сначала 46-летняя звезда обратилась к доктору из-за дискомфорта. Тот осмотрел её и заверил, что всё в порядке, однако Боня решила получить ещё одно мнение.

«Она говорит: «У вас паразиты в лимфе. В груди вы ощущаете вот эти ощущения — это именно это»», — пересказала блогерша слова второго специалиста. По её словам, консультацию она получила в дубайской клинике, которую посещает регулярно.

После рассказа Бони в комментариях разгорелся спор. Подписчики стали убеждать её, что опасения напрасны, но сама Виктория от слов отказываться не стала и заявила, что больше доверяет своему врачу.

«Я поверю врачу, который лечит весь мир, чем вам. Да и потом, у каждого своя голова», — ответила она критикам.

В другой реплике Боня предложила несогласным «сидеть в плесени», дав понять, что переубеждать её бесполезно.

Какие именно исследования проводились и о каком виде паразитов шла речь, Боня не уточнила. Ранее она уже рассказывала подписчикам о нетрадиционных подходах к здоровью и активно делилась рекомендациями специалистов, которым доверяет.

Ранее Life.ru рассказывал, как Боня увлеклась «йогой для глаз», безопасность которой пришлось разбирать неврологу. Специалист тогда пояснил, что сами упражнения обычно неопасны, однако при некоторых состояниях чрезмерная нагрузка может навредить. Несколько лет назад Life.ru также писал о другом спорном заявлении блогерши — тогда врач разбирал её слова о возможности «активировать ДНК». Боня регулярно делится с аудиторией собственными взглядами на здоровье, процедуры и альтернативные практики.