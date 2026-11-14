В Бразилии в возрасте 91 года скончалась певица Клодетт Соарес — одна из самых известных исполнительниц босановы, посвятившая сцене более 80 лет. О её смерти стало известно 13 ноября, в день выхода нового альбома O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar («Мир плох для тех, кто не умеет ждать»). Об этом сообщает государственное агентство Agência Brasil.

По словам представителей артистки, её уход стал неожиданностью. Незадолго до смерти Соарес чувствовала себя хорошо и продолжала заниматься музыкой. В последний раз она выступила во вторник, 10 ноября, на закрытом прослушивании новой пластинки в кругу друзей и приглашённых гостей. По данным CNN Brasil, певица умерла во сне.

Символично, что последняя работа Соарес оказалась особенной даже для её огромной дискографии. Впервые за десятилетия карьеры она записала целый альбом, полностью состоящий из новых песен. В пластинку вошли десять композиций, созданных известными представителями бразильской музыкальной сцены, среди которых Маркус Валле, Жуан Донату, Зелия Дункан, Нанду Рейс, Жойс Морено и Арналду Антунис.

Продюсерами альбома стали Маркус Прету и Биг Рабеллу. Композитор Леони написал для певицы песню A Vida É Bem Maior («Жизнь гораздо больше»), в которой её голос звучит лишь под аккомпанемент фортепиано. За несколько дней до смерти артистки музыкант высоко оценил запись, отметив, что даже в 90 лет она продолжала прекрасно петь.

Клодетт Соарес родилась в Рио-де-Жанейро в 1935 году и начала выступать ещё ребёнком. На заре карьеры она работала с Луисом Гонзагой, который дал ей прозвище «Маленькая принцесса байана» — по названию популярного бразильского музыкального стиля. Позднее певица стала одной из ярких представительниц босановы и выступала с Баденом Пауэллом, Жуаном Донату и другими ведущими музыкантами страны.

Соарес исполняла также самбу, джазовые композиции и романтические баллады. Её первый сольный альбом Claudette É Dona da Bossa вышел в 1964 году. Широкую известность получила и записанная ею в 1971 году композиция De Tanto Amor, написанная Роберту и Эразму Карлусом. Даже в преклонном возрасте артистка продолжала записывать новые песни и выступать.

Соболезнования в связи со смертью певицы выразили коллеги по сцене. В частности, исполнительница Алсиони, неоднократно выступавшая вместе с Соарес, вспомнила удивительное спокойствие её голоса и пожелала, чтобы он продолжал трогать сердца слушателей.

Ранее Life.ru сообщал о смерти другой бразильской певицы, 51-летней Карины Зевиани. Участница местного шоу «Голос», выступавшая с международными коллективами Thievery Corporation и Nouvelle Vague, скончалась после двухлетней борьбы с раком молочной железы. Болезнь дала метастазы в печень и кости, несмотря на продолжительное лечение.

Кроме того, Life.ru рассказывал об уходе из жизни знаменитого бразильского пианиста Сержио Мендеса, сыгравшего важную роль в популяризации босановы за пределами страны. Музыкант скончался в сентябре 2024 года в возрасте 83 лет. За свою карьеру он выпустил 35 альбомов, а его исполнение композиции Mas Que Nada стало одним из самых узнаваемых образцов бразильской музыки в мире.