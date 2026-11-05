В возрасте 80 лет скончался австралийский автогонщик Алан Джонс, завоевавший титул чемпиона мира «Формулы-1» в 1980 году. Спортсмен ушёл из жизни 5 ноября после непродолжительной болезни, всего через три дня после своего юбилея. О его смерти сообщила Федерация автоспорта Австралии Motorsport Australia.

«Алан Джонс был одной из самых значимых фигур в истории австралийского автоспорта, его достижениями на мировой арене гордится наша страна», — заявил президент федерации Эндрю Фрейзер.

Джонс вошёл в историю как второй австралиец, сумевший выиграть чемпионат «Формулы-1». Первым был трёхкратный чемпион мира Джек Брэбем. При этом Джонс до сих пор остаётся последним представителем Австралии, которому удалось завоевать главный титул мировых автогонок.

Свой чемпионский сезон 1980 года гонщик провёл за команду «Уильямс». Тогда он одержал пять побед на этапах Гран-при и опередил бразильца Нельсона Пике в борьбе за титул. Для самой команды этот успех стал первым чемпионством среди пилотов.

За карьеру в «Формуле-1», начавшуюся в 1975 году, Джонс выиграл 12 гонок. Его первая победа состоялась на Гран-при Австрии в 1977 году за рулём болида Shadow. Позднее спортсмен выступал за несколько команд, а окончательно завершил карьеру в чемпионате мира в 1986 году. После ухода из «Формулы-1» Джонс продолжил выступления в австралийских кузовных гонках, а затем работал телевизионным комментатором. Он также был включён в Зал славы австралийского автоспорта.

Супруга гонщика Аманда Батлер-Дэвис подтвердила, что он скончался после непродолжительной болезни. По её словам, Джонс посвятил автоспорту всю жизнь и оставил наследие, которое надолго сохранится в памяти поклонников. У спортсмена остались жена и шестеро детей.