Знакомство может месяцами оставаться в телефоне из-за страха разочарования и эмоциональной недоступности собеседника, рассказала клинический психолог Милана Шайхетдинова. По её словам, привязанность при этом растёт, хотя реального человека люди почти не знают.

«В виртуальном общении очень легко идеализировать собеседника. Мы видим только ту часть личности, которую человек показывает в переписке», — объяснила специалист в беседе с РИАМО.

В сообщениях проще контролировать впечатление о себе: ответ можно обдумать и отложить, а собеседнику показать только удобные стороны. За кадром при этом остаются реакция на стресс, умение держать дистанцию и готовность подтверждать слова поступками.

При взаимной симпатии знакомство не стоит затягивать: встреча раньше показывает, насколько людям хорошо вместе. Если же собеседники живут в одном городе, а свидание месяцами откладывается под предлогами, переписка может просто заменять близость, заключила эксперт.