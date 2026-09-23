«Лемана ПРО» заявила, что новый гендиректор сохранит стабильную работу компании

Сохранение стабильной работы и дальнейшее развитие бизнеса станут основными задачами Дениса Исаева на посту генерального директора ООО «Ле Монлид», основного российского юрлица «Лемана ПРО». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Нашим приоритетом по-прежнему остаются обеспечение стабильности и непрерывности бизнеса, исполнение всех обязательств, а также ответственное и открытое взаимодействие с клиентами и партнёрами», — приводит заявление компании РБК.

В «Лемана ПРО» также сообщили, что после передачи доли во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» компания продолжает работать в обычном режиме. Все обязательства перед клиентами, партнёрами и сотрудниками остаются в силе.

«Магазины, склады и другие объекты и сервисы «Лемана ПРО» также функционируют в штатном режиме. Никаких изменений в обслуживании покупателей и во взаимодействии с партнерами не произошло», — добавили в компании.

Как писал Life.ru, новым генеральным директором ООО «Ле Монлид» назначили Дениса Исаева. До этого он возглавлял совет директоров Газтрансбанка. Изменения в ЕГРЮЛ зарегистрировали 22 сентября. Смена руководителя произошла через несколько дней после передачи компании во временное управление. Согласно указу президента России Владимира Путина от 17 сентября, 99,993% долей «Ле Монлид», которыми владела зарегистрированная в ОАЭ Scenari Holding LP, и ещё 0,007%, принадлежавшие французской Groupe Adeo, перешли под управление АО «Л.Е.В. Менеджмент».