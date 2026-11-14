Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не стала комментировать своё помилование президентом России Владимиром Путиным. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии на фоне борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом Telegram-каналу Mash рассказала помощница знаменитости.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвёртой стадии. Блогерша прошла девять курсов химиотерапии, однако болезнь вновь начала прогрессировать. При обследовании врачи обнаружили новые метастазы.

Из-за ухудшения состояния Лерчек рассчитывала продолжить лечение в Китае. Однако для поездки за границу ей требовалось разрешение суда, поскольку она находилась под ограничениями после вынесения приговора по уголовному делу.

14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной. Документ освобождает её от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы 31 июля 2026 года, и снимает судимость.

Летом блогершу приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 763,5 миллиона рублей по делу о незаконном выводе денежных средств за границу. Всего за два дня до президентского решения она обратилась к главе государства с прошением о помиловании.

Примечательно, что в день подписания указа Life.ru сообщил об отказе суда рассмотреть ходатайство Лерчек о выезде в Китай. Причина заключалась не в медицинских показаниях, а в процессуальных особенностях рассмотрения заявления. Адвокаты также рассказывали Life.ru, что у блогерши изъят загранпаспорт, что дополнительно препятствовало поездке на лечение.