Лерчек попросила суд отпустить её в Китай для лечения от рака желудка

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) добивается разрешения на выезд в Китай, где рассчитывает пройти лечение онкологического заболевания. Как пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Виктора Дугина, поводом для обращения в суд стал рецидив рака желудка: блогер уже начала вторую линию химиотерапии.

Защита связывает необходимость поездки с нехваткой в России специалистов и препаратов, которые, по словам адвоката, нужны Чекалиной для лечения. Соответствующее обращение блогер отправила в суд по электронной почте.

Напомним, Чекалина сообщила об ухудшении состояния на фоне онкологического заболевания. По её словам, обследование выявило рост метастазов в нескольких органах, в том числе в надпочечниках и яичниках. Кроме того, метастазы вновь обнаружили в лёгких. Ранее онколог заявил, что CAR-T-терапия может дать тяжело больной раком Лерчек дополнительный шанс, однако рассчитывать на гарантированное выздоровление не стоит. По словам доктора, этот метод считается перспективным, но при запущенном заболевании добиться полного излечения крайне сложно. Тем не менее, считает эксперт, в ситуации Валерии Чекалиной оправданно рассматривать все доступные варианты лечения.