Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 05:01

Лерчек попросила суд отпустить её в Китай для лечения от рака желудка

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) добивается разрешения на выезд в Китай, где рассчитывает пройти лечение онкологического заболевания. Как пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Виктора Дугина, поводом для обращения в суд стал рецидив рака желудка: блогер уже начала вторую линию химиотерапии.

Защита связывает необходимость поездки с нехваткой в России специалистов и препаратов, которые, по словам адвоката, нужны Чекалиной для лечения. Соответствующее обращение блогер отправила в суд по электронной почте.

Мосгорсуд 17 ноября рассмотрит жалобы на приговор блогеру Лерчек
Мосгорсуд 17 ноября рассмотрит жалобы на приговор блогеру Лерчек

Напомним, Чекалина сообщила об ухудшении состояния на фоне онкологического заболевания. По её словам, обследование выявило рост метастазов в нескольких органах, в том числе в надпочечниках и яичниках. Кроме того, метастазы вновь обнаружили в лёгких. Ранее онколог заявил, что CAR-T-терапия может дать тяжело больной раком Лерчек дополнительный шанс, однако рассчитывать на гарантированное выздоровление не стоит. По словам доктора, этот метод считается перспективным, но при запущенном заболевании добиться полного излечения крайне сложно. Тем не менее, считает эксперт, в ситуации Валерии Чекалиной оправданно рассматривать все доступные варианты лечения.

Больше новостей о личной жизни блогеров, дорогих подарках и громких историях знаменитостей — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Китай
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar