«Лестер Сити» прекратил сотрудничество с букмекерской компанией BC Game после того, как та назначила российскую порноактрису Еву Эльфи своим амбассадором. Решение принято на фоне недовольства болельщиков.

BC Game выступала главным спонсором английской команды с начала сезона 2024/25. Однако назначение Эльфи, настоящее имя которой Юлия Романова, вызвало протест со стороны объединения болельщиков The Foxes Trust. После переговоров клуб и компания договорились немедленно расторгнуть коммерческое соглашение.

«Футбольный клуб «Лестер Сити» и BC GAME достигли взаимной договорённости о прекращении коммерческого партнёрства с немедленным вступлением в силу. Это решение последовало за конструктивными переговорами между сторонами в последние дни, в ходе которых мы признали различия в наших коммерческих приоритетах на будущее», — говорится в заявлении клуба.

Последствия разрыва затронули и покупателей клубной атрибутики. Болельщикам, приобретшим футболки с логотипом BC Game в официальных магазинах с 21 октября 2026 года, разрешили получить полный возврат денег или обменять товар до 2 декабря. Причём клуб сделал исключение из стандартных правил: принять обратно готовы даже ношенные и персонализированные изделия. Для возврата потребуется подтверждение покупки.

Ева Эльфи — 29-летняя российская порноактриса, получившая в 2021 году премию AVN в категории «Лучшая новая иностранная старлетка». На неё подписаны 4,9 млн человек. Это не первый случай, когда Романова сотрудничает с футбольными проектами. В 2021 году она представляла игровую форму итальянской «Венеции» после возвращения клуба в Серию А.